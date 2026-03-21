Castellammare maxi rapina Apple da 2,5 milioni | ai domiciliari il ricettatore

A Castellammare, i carabinieri hanno arrestato il ricettatore coinvolto in una maxi rapina ai danni di un negozio Apple, avvenuta nel 2024. La rapina ha portato via circa 2,5 milioni di euro di prodotti, e parte della refurtiva è stata recuperata. Durante le indagini sono stati stimati profitti illeciti per circa 600mila euro.

Carabinieri eseguono una misura cautelare per la rapina del 2024: recuperata parte della refurtiva, profitti illeciti per 600mila euro. L’ordinanza eseguita dai Carabinieri. Nella mattinata odierna, i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia, con il supporto dei colleghi della Compagnia Napoli Stella, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del reato di ricettazione. Gli sviluppi sulla rapina del settembre 2024. Il provvedimento rappresenta l’esito degli ulteriori sviluppi investigativi relativi alla violenta rapina avvenuta il 18 settembre 2024 a Castellammare di Stabia ai danni di un corriere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castellammare, maxi rapina Apple da 2,5 milioni: ai domiciliari il ricettatore Articoli correlati Leggi anche: Rapina da 2,5 milioni a corriere Apple: arrestati quattro sospetti in azione audace. Assalto al corriere con 1.700 iPhone e 145 Apple Watch. Valore: 2,5 milioni. Quattro arresti tra Castellammare e NapoliColpo del 2024 a un corriere carico di iPhone, AirPods e Apple Watch: sequestri di droga, armi e contanti nelle indagini dei carabinieri. Approfondimenti e contenuti su Castellammare maxi rapina Apple da 2 5... Temi più discussi: Finti carabinieri rapinano carico di iPhone a Castellammare; Castellammare, colpo dei finti carabinieri rapinato carico di iPhone: scacco alla banda: quattro arresti; Cronaca - Maxi-rapina iPhone a Castellammare: spunta il nome del ricettatore. Ecco dove; Maxi furto Apple a Castellammare: tra i rapinatori arrestati c'è il papà del cantante Raffaello. Rapina violenta per 2,5 milioni di prodotti Apple nel 2024: arrestato anche il presunto ricettatoreIl colpo a Castellammare nel settembre di due anni fa ai danni di un corriere. Il 10 marzo scorso l’arresto di quattro pregiudicati ritenuti esecutori ... napoli.repubblica.it Rapina da 2,5 milioni a corriere per la telefonia, quattro arrestiSpacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine, avevano prima tratto in inganno un corriere che trasportava un ingente quantitativo di ... msn.com Apple Pencil che non viene ricaricata da tanto tempo.sono riuscita a fare il collegamento , iPad la riconosce ma quando provo a caricarla attacca e stacca continuamente prima risulta completamente scarica poi via via come se stesse caricando, ci provo da 1 facebook