Il presidente Pier Ferdinando Casini ha descritto Umberto Bossi come un uomo complesso, definendolo “un barbaro, un burbero, un buono”. Casini ha affermato che Bossi era un antifascista convinto che collaborava con la destra e ha precisato che non è mai stato razzista. La sua opinione si concentra sulla personalità e sulle convinzioni politiche di Bossi, senza entrare in aspetti legali o controversi.

Roma – Presidente Pier Ferdinando Casini, chi era Umberto Bossi? "Un barbaro, un burbero, un buono”. Partiamo dal barbaro. "A volte usava contenuti antimeridionali, anti-immigrati, ma non è mai stato un razzista. Proclamava il separatismo, la secessione, ma intanto stava allestendo il tavolo per costruire il federalismo. Collaborava con la destra, ma era un antifascista assoluto. Mangiava un comunista a pranzo e a cena, ma poi faceva gli accordi con D’Alema e anche con Bersani”. Un quadro composito. "Bossi era un uomo complesso che ha amato la politica e ne ha anche pagato lo scotto”. Era davvero un antimeridionalista come voleva far credere? "Era antimeridionalista col cuore e con la testa, col cuore e con la parola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Casini: “Bossi era un barbaro buono. Antifascista assoluto che stava con la destra. E non è mai stato razzista”

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