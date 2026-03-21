Casco certificati luci e limiti | Ecco le regole da seguire

Sono entrate in vigore nuove regole per l’uso dei monopattini elettrici che riguardano casco, certificati, luci e limiti di velocità. Sono state annunciate sanzioni, multe e sequestri per chi non si adegua alle normative. Per spiegare i dettagli, abbiamo consultato il dottor Roberto Benigni, vicepresidente dell’Anvu, l’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia.

Sanzioni, multe e sequestri, per orientarci tra le nuove norme che riguardano i monopattini abbiamo chiesto aiuto al dottor Roberto Benigni, vicepresidente nazionale dell’Anvu (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia). Quali documenti occorre avere con se durante la guida? "Tra i documenti previsti dall’art. 180 c. 1 del Codice della Strada, da tenere a bordo dei veicoli durante la marcia, c’è anche il certificato assicurativo. Non è però obbligatorio tenere con sé l’originale, potendo validamente essere sostituito da una fotocopia o dal certificato digitale ricavabile dalla propria compagnia assicurativa e visibile dall’app dello smartphone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casco, certificati, luci e limiti: "Ecco le regole da seguire" Articoli correlati Leggi anche: Capodanno 2026, il decalogo per la salvaguardia degli animali. Ecco le regole da seguire Ciclisti, cosa cambia: luci, casco, numero di telaio e regole di circolazione. L'esperto spiega le novità in arrivoRoma, 8 gennaio 2026 - Sicurezza dei ciclisti nel nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini: dal casco al numero di telaio ecco... I thought the abstinent CEO didn't care, but he kissed me with and begged me to love him Contenuti e approfondimenti su Casco certificati luci e limiti Ecco le... Argomenti discussi: Casco, certificati, luci e limiti: Ecco le regole da seguire. Casco, certificati, luci e limiti: Ecco le regole da seguireSanzioni, multe e sequestri, per orientarci tra le nuove norme che riguardano i monopattini abbiamo chiesto aiuto al dottor ... quotidiano.net Casco, luci posteriori e... Tutto sulla nuova proposta di legge per la sicurezza dei ciclistiUn testo di legge che parte dall’esperienza di chi la strada la vive ogni giorno. È lo spirito che guida la proposta di legge sulla sicurezza dei ciclisti, con primo firmatario il deputato Roberto ... gazzetta.it