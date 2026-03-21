La Carrarese ha appena ottenuto una vittoria importante in uno scontro diretto per la salvezza e domani affronta ancora una volta il Bari. La squadra lombarda sa che per continuare a sperare deve offrire una prestazione al massimo livello. La partita si gioca in trasferta, e la squadra si prepara a un altro impegno decisivo per la stagione.

La Carrarese ha appena vinto uno scontro diretto per la salvezza ma domani se ne presenterà subito un altro a Bari. Antonio Calabro ed i suoi ragazzi ci arrivano nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Che Bari si aspetta di trovare? "Da quando c’è Longo in panchina, nelle ultime dieci partite, ha fatto 14 punti. E’ una media di 1.4 sicuramente importante. Le ultime due partite in casa le ha vinte contro Reggiana ed Empoli e anche nell’ultima gara ha dato delle sensazioni positive per quel che riguarda la prestazione perché andare a Frosinone e rendergli la vita difficile non è semplice ed il Bari ci è riuscito. Sono allenati da un tecnico top ma hanno anche elementi importanti per la categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese La strada salvezza passa da Bari: "Occorrerà una prestazione al massimo"

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