Il settore dei voli sta affrontando una crescente difficoltà a causa della guerra in Iran, che ha portato a un aumento dei prezzi dei biglietti. Questa situazione sta influenzando le decisioni di viaggio di molte persone, con un incremento dei costi che rende più complesso programmare le ferie. La questione si inserisce in un quadro più ampio di instabilità che coinvolge il mercato aeronautico internazionale.

Il 2026 sta vivendo una inattesa criticità per il settore turistico globale: il ritorno del caro voli. Questa volta a spingere verso l’alto le tariffe è l’escalation della guerra in Medio Oriente, con il conflitto tra Iran e Israele e Usa che sta avendo effetti sul costo del carburante e sull’intera economia del trasporto aereo. Aumentano i costi per il carburante. Per capire cosa sta succedendo bisogna partire dal costo del carburante, una delle principali voci di uscita per le compagnie aeree, che arriva a rappresentare tra il 25% e il 30% delle spese operative. Secondo i dati recenti della Iata (International Air Transport Association), la volatilità del prezzo del petrolio greggio, influenzata dai timori per le forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, si riflette quasi istantaneamente sulle tariffe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caro voli, la guerra in Iran gonfia i prezzi: quando conviene prenotare

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