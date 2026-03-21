A Follonica, il rione Pratoranieri si prepara a un cambiamento significativo mentre Manni annuncia di lasciare il ruolo di rappresentante del quartiere. La decisione è stata comunicata ieri mattina, segnando un momento di svolta per la comunità locale. La scelta di Manni riguarda il futuro dell'organizzazione e il modo in cui il rione si presenterà alle prossime iniziative.

FOLLONICA A Follonica si apre una nuova era per il rione Pratoranieri. Infatti ieri mattina l’associazione carnevale del quartiere ha comunicato che Giacomo Manni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente che ricopriva dal 2012, anno in cui (anche se aveva poco più che 18 anni) si prese l’impegno di far tornare il rione ad essere una componente attiva nelle sfilate della storica manifestazione del carnevale di Follonica e porre fine a una inattività che durava da più di 20 anni. In questi quattordici anni come presidente, Manni ha avviato un percorso che ha trasformato in profondità il Rione Pratoranieri che è tornato ad essere... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale, la scelta. Manni lascia Pratoranieri

Articoli correlati

Leggi anche: Pratoranieri sceglie la fantasia. Carro sulla tenacia e forza d’animo. Sulle strade sfilerà ’Ohana’

Fanny Moizant, la co-founder di Vestiaire Collective, lascia l’azienda (non per sua scelta)Una decisione che non dipende da lei, ma che arriva dopo la partenza (sostituito dallo scorso ottobre da Bernard Osta) dell’amministratore delegato...

Tutti gli aggiornamenti su Carnevale la scelta Manni lascia...

Temi più discussi: Carnevale, la scelta. Manni lascia Pratoranieri; Rione Pratoranieri: Giacomo Manni si dimette. Riccardo Giovannetti nuovo presidente; Bufera nel rione Pratoranieri, si dimette il presidente.

Carnevale, la scelta. Manni lascia PratoranieriDopo quattordici anni il giovane presidente ha comunicato le dimissioni Decisione personale e serena. È stato un bel viaggio. Gli succede Giovannetti. msn.com

Rione Pratoranieri: Giacomo Manni si dimette. Riccardo Giovannetti nuovo presidenteFOLLONICA – Giacomo Manni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del rione Pratoranieri, ruolo ricoperto dal 2012. Le dimissioni Una scelta personale, maturata con serenità e piena co ... msn.com

Rimane il mantello da fata del suo ultimo Carnevale appeso davanti alla porta come santi senza calendario. Saltano le carpe la cascata di Ryumon a pagina settantacinque del vecchio libro illustrato. Muore il binario, un neonato piange nella roulotte russa. La facebook