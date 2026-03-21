Carcere confermato | la rete dietro le 3 suore uccise

Il tribunale del Riesame di Bologna ha deciso di mantenere in carcere Guillaume Harushimana, un uomo di 51 anni arrestato a Parma dai carabinieri. La decisione riguarda la custodia cautelare adottata nei confronti di Harushimana, coinvolto nelle indagini relative alle tre suore uccise. La conferma è arrivata dopo l’udienza di fronte ai giudici, che hanno valutato le prove presentate nel procedimento.

Il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la custodia cautelare in carcere per Guillaume Harushimana, il 51enne arrestato a Parma dai carabinieri. L’uomo è accusato di aver fornito supporto logistico e organizzativo per il massacro delle tre suore saveriane avvenuto nel 2014 in Burundi. La decisione giudiziaria segue un’indagine che collega l’imputato alla rete criminale dietro le morti di suor Olga Raschietti, suor Lucia Pulici e suor Bernardetta Boggian. Sebbene l’accusato si sia dichiarato innocente durante l’interrogatorio davanti al Gip di Parma, i giudici hanno ritenuto sufficienti gli elementi per mantenere la misura restrittiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcere confermato: la rete dietro le 3 suore uccise Articoli correlati Parma, arrestato un 50enne per le tre suore uccise in Burundi nel 2014I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne, che sarebbe coinvolto nell'uccisione delle tre suore missionarie italiane, assassinate in... Suore uccise in Burundi «sono martiri, ora la chiesa le faccia sante». Scatta la mobilitazione per Christian Butoyi detenuto dal 2014: incastrato dai servizi segretiVENEZIA - Ora che Guillaume Harushimana è in carcere in Italia, riparte in Burundi la mobilitazione per la liberazione di Christian Butoyi. Una raccolta di contenuti su Carcere confermato Discussioni sull' argomento Rete ferroviaria italiana conferma progetto alta velocità su Vicenza-Padova; Cinturrino, giudici Riesame confermano il carcere per poliziotto arrestato. Pescara, smantellata rete di spaccio in carcere: droga nelle palline da tennis e cellulari in cellaOperazione PRISON BREAK a Pescara: 19 misure cautelari per spaccio e traffico di cellulari in carcere, smantellata una rete criminale. virgilio.it Droga e cellulari nel carcere di Padova: scoperta rete che riforniva i detenuti. Nei guai anche il dipendente di una coopL'indagine della procura: misure cautelari e sequestri. Volume di affari di decine di migliaia di euro ... corrieredelveneto.corriere.it Carcere a vita per Igor Sollai. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari hanno confermato la condanna all'ergastolo, inflitta a luglio del 2025, al 43enne di San Sperate per l'omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, della moglie Franc facebook Suore saveriane uccise in Burundi, confermato il carcere per l'arrestato a Parma x.com