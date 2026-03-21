Carburanti giù ma per quanto? Taglio accise fa scendere i prezzi subito

Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio temporaneo delle accise sui carburanti, portando i prezzi alla pompa a calare immediatamente fino a 15 centesimi al litro. La misura, entrata in vigore di recente, si traduce in una diminuzione rapida e visibile dei costi per gli automobilisti, con effetti pratici già riscontrabili nelle stazioni di servizio.

Roma - Effetti immediati del decreto sui carburanti con riduzioni fino a 15 centesimi al litro, mentre resta l’incognita dei mercati internazionali e della durata delle misure Si registrano i primi effetti concreti del taglio delle accise sui carburanti, entrato in vigore nelle ultime ore con un decreto del Governo. I dati aggiornati evidenziano una diminuzione sensibile dei prezzi alla pompa, con ribassi che si aggirano tra i 14 e i 15 centesimi al litro. Secondo le rilevazioni elaborate su base nazionale, il prezzo medio del gasolio self service è sceso a 1,978 euro al litro, rispetto ai 2,123 euro registrati il giorno precedente. Anche la benzina mostra un calo significativo, attestandosi a 1,734 euro al litro, contro gli 1,885 euro precedenti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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