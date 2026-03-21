Captur stile Rafale E con il nuovo ibrido fino a 20 km per litro

Il nuovo modello di Captur si presenta con linee tese che richiamano lo stile dei modelli Scenic e Rafale. È dotato di un sistema ibrido che permette di percorrere fino a 20 km con un litro di carburante. La vettura combina design aggressivo e tecnologia innovativa, puntando a distinguersi nel segmento dei SUV compatti. La produzione è stata annunciata presso lo stabilimento di riferimento.

Il nuovo volto di Captur emerge con decisione attraverso linee tese che richiamano il linguaggio stilistico inaugurato dai modelli Scenic e Rafale. Il frontale aggiornato conferisce una identità audace al crossover compatto. La architettura meccanica per il vertice della gamma abbandona la tecnologia plug-in per la più pragmatica Full Hybrid E-Tech capace di erogare complessivamente 160 cavalli vapore. Sotto il cofano batte un propulsore a quattro cilindri da 1.8 litri che lavora in perfetta sinergia con due unità elettriche alimentate da una batteria dedicata. Un team che lavora con brio. Lo scatto da fermo fino ai 100 chilometri orari viene completato in 8,9 secondi assicurando una progressione costante durante le fasi di sorpasso lungo le strade extraurbane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Captur stile Rafale. E con il nuovo ibrido fino a 20 km per litro Articoli correlati Renault Captur: il nuovo ibrido da 160 CV che cambia tuttoÈ sabato 14 marzo 2026, ore 01:20, e l’aria della notte si addensa intorno alla nuova Renault Captur Full-Hybrid E-Tech 160. Guerra in Iran, carburanti alle stelle anche a Foggia: diesel fino a 2,20 euro al litroL’escalation militare che vede gli Stati Uniti impegnati contro l’Iran sta producendo effetti immediati anche sui mercati energetici. 2026 Hyundai Tucson Finally Here - Unbelievable Upgrade! Contenuti utili per approfondire Captur stile Argomenti discussi: Captur stile Rafale. E con il nuovo ibrido fino a 20 km per litro. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, stile Tecnologia e versatilità per la famigliaIbrido compatto dallo stile deciso, Renault Captur full hybrid E-Tech si distingue dalla massa nella sua versione Esprit Alpine. Con il nuovo frontale scolpito, il sistema multimediale openR link con ... quotidiano.net Nuova Renault Captur, il SUV urbano continua a evolversiRenault Captur 2026: design aggiornato, nuovo motore E-Tech da 160 CV, tecnologia OpenR Link con Google e guida più dinamica. Ci ha convinti parecchio ... virgilio.it