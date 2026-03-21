Canzonissima il cast dello show di Milly Carlucci | cantanti canzoni ospiti e giudici

Dal 21 marzo 2026, lo show televisivo condotto da Milly Carlucci torna in onda sulla Rai con una nuova stagione composta da sei puntate. Il cast include cantanti, ospiti e giudici che partecipano alle varie puntate, mentre la giuria è composta da membri noti nel settore dello spettacolo. Lo show presenta un mix di performance musicali e interventi di giudici e ospiti.

Canzonissima, il cast dello show di Milly Carlucci: cantanti, canzoni, ospiti, giuria e giudici. Qual è il cast di Canzonissima? Lo storico format della Rai torna con la conduzione di Milly Carlucci a partire dal 21 marzo 2026 per sei puntate. Nel cast alcuni dei cantanti più iconici per rendere omaggio alle canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana. Scopriamo insieme il cast di Canzonissima, con i cantanti, gli ospiti, i giudici. Cast. Nel cast di Canzonissima troviamo Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Malika Ayane, Leo Gassmann, Arisa, Vittorio Grigolo, Paolo Jannacci, i Jalisse ed Enrico Ruggeri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Contenuti e approfondimenti su Milly Carlucci

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