I Jalisse sono tornati in prima serata con la trasmissione Canzonissima, condotta da Milly Carlucci. I cantanti hanno parlato dell'opportunità di partecipare nuovamente allo show, esprimendo il loro entusiasmo per questa esperienza. L'intervista è stata pubblicata da Il Difforme e mette in evidenza il ritorno dei Jalisse sul palco televisivo.

Anche i Jalisse sono tra i protagonisti di Canzonissima, ai nostri microfoni hanno raccontato l'importanza di questa possibilità che è stata data loro Questa sera parteCanzonissima, il programma di Milly Carlucci che tenta di riportare in auge un format storico della Rai che non va più in onda da circa 40 anni. Tantissimi i concorrenti che ne fanno parte:Fabrizio Moro, Michele Bravi, Leo Gassmann, Malika Ayane, Vittorio Grigolo, Irene Grandi, i Jalisse, Enrico Ruggeri, Elettra Lamborghini, Elio e le storie tese,Fausto Lealie Arisa(che subentrerà dalla seconda puntata). E poi artisti che faranno meno puntate comeEnzo Jannacci e Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Canzonissima, i Jalisse tornano in prima serata grazie a Milly Carlucci | INTERVISTA

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