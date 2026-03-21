Canzonissima 2026 torna questa sera su Rai 1 con Milly Carlucci alla guida. Il programma, uno dei classici della televisione italiana, presenta un cast di cantanti, una giuria e una scaletta ufficiale per la prima puntata del 21 marzo. La trasmissione si propone di combinare elementi di nostalgia con performance dal vivo e racconti degli artisti coinvolti.

Canzonissima 2026 debutta stasera, sabato 21 marzo, su Rai 1. Il nuovo show musicale condotto da Milly Carlucci segna il ritorno di uno dei programmi più iconici della televisione italiana, con un format rinnovato che punta a unire nostalgia, musica live e storie personali degli artisti. La sfida televisiva è subito importante: la prima puntata andrà infatti in onda contro il serale di Amici 25 su Canale 5. La nuova edizione di Canzonissima è pensata come un vero e proprio mini-Sanremo in prima serata, con performance dal vivo, racconti personali e un viaggio nella musica italiana che parte dagli anni ’70 fino ad oggi. Il cuore del programma sarà la narrazione degli artisti: ogni cantante porterà sul palco una canzone legata alla propria carriera o alla propria storia personale, con momenti emozionali e reinterpretazioni live. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Canzonissima 2026 debutta stasera con Milly Carlucci: cantanti, giuria e scaletta ufficiale del 21 marzo

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