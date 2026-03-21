Cancellieri | Bossi l’unico politico innovatore Londei | Aiutò Urbino quando crollarono le mura
Un commento di Cancellieri definisce Bossi come l’unico politico innovatore, mentre Londei ricorda come abbia aiutato Urbino durante il crollo delle mura. Mai sotto il Po, ma con un’eccezione: Fermignano, il Comune più a sud d’Italia gestito dalla Lega nel periodo in cui Bossi portava avanti la sua spinta verso il nord.
Mai sotto il Po ma con una eccezione: Fermignano. Ovvero il Comune che venne guidato dalla Lega più a sud d’Italia, quando la Lega di Umberto Bossi spingeva il nord. Sindaco era Giorgio Cancellieri, eletto nel 2006 e poi nel 2011, membro del Carroccio della prima ora, dal 1993. Ma già nel 1996 consigliere comunale e poi dal 2000 al 2005 consigliere regionale. "Mi voglio associare proprio a quello che ho sentito dire a Ilvo Diamanti in una celebrazione dell’anno accademico all’università di Urbino. Disse che Umberto Bossi è stato l’unico vero politico innovatore del dopoguerra e sostanzialmente questo è. Lo ritengo uno dei più grandi uomini politici del dopoguerra, schietto, vero, passionale, determinato e coraggioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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