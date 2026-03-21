Canapa light corretta In 4 a processo

Quattro persone devono affrontare un processo il 4 giugno per questioni legate alla canapa light, mentre sette hanno già patteggiato e chiuso la vicenda con la giustizia. La notizia riguarda un procedimento giudiziario in corso che coinvolge più individui, alcuni dei quali hanno scelto di risolvere la questione tramite accordi con i giudici. La vicenda si svolge in un contesto di attenzione normativa sulla produzione e vendita della sostanza.

Sette hanno chiuso i propri conti con la giustizia patteggiando, quattro invece andranno a processo in abbreviato il 4 giugno. Così si è conclusa ieri l’udienza preliminare per gli undici imputati coinvolti in una maxi operazione antidroga condotta dal pm Alessio Bernardi un paio di anni fa, che aveva permesso di mettere le mani anche su nuovi tipi di sostanze. L’indagine nella primavera del 2024 aveva infatti fatto scoprire l’esistenza di alcune aziende agricole di facciata, sulla carta specializzate nella coltivazione della canapa light, la variante della marijuana legale, che in realtà coltivavano su scala industriale stupefacenti, e realizzavano distillati chimici sperimentali per potenziare l’effetto psicotropo delle sostanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Canapa light “corretta“. In 4 a processo Articoli correlati Consegna errata della canapa poco “light”. Finisce nei guaiUn pacco spedito a un cliente contenente hascisc e marijuana, finito nelle mani della persona sbagliata. Joy-Con 2 Light Purple e Light Green: Nintendo presenta i primi colori alternativi per Switch 2VideoGiochi / News Videogiochi / Joy-Con 2 Light Purple e Light Green: Nintendo presenta i primi colori alternativi per Switch 2 Nintendo ha... Robinson Crusoe | Issz Adada Tek Bana - Bölüm 2 (Sesli Kitap) Una raccolta di contenuti su Canapa light Temi più discussi: Canapa light corretta. In 4 a processo; Cannabis store in centro: foglie e semi di marijuana, ma da collezione; Il CBD fa rilassare davvero? Cosa raccontano molte persone; Operazione antidroga a Limbadi: dieci arresti e sequestro di oltre 10.000 piante di cannabis. Canapa light corretta. In 4 a processoSette hanno chiuso i propri conti con la giustizia patteggiando, quattro invece andranno a processo in abbreviato il ... ilgiorno.it Il governo vuole vietare la cannabis lightIl governo ha presentato un emendamento al disegno di legge sulla sicurezza approvato lo scorso novembre, ora in discussione nella commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera, per ... ilpost.it @etvrete7 Nell'appartamento in zona Pilastro dove abitano due giovani di origine tunisina, i carabinieri hanno sequestrato non solo 6 kg di hascisc, suddivisi in una sessantina di panetti, ma anche diversi prodotti verosimilmente contenenti cannabis light, com facebook