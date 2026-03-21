Canale di Santa Liberata Argentario chiama Orbetello | Patto per le concessioni

Il Canale di Santa Liberata, nel Monte Argentario, ha inviato una richiesta ufficiale a Orbetello per avviare un accordo strategico riguardo alle concessioni. La comunicazione mira a definire un'intesa condivisa che possa regolare l'uso e la gestione delle concessioni sul canale. La richiesta fa parte di una strategia volta a pianificare il futuro della zona e a garantire un trattamento coordinato tra le due amministrazioni.

ORBETELLO Santa Liberata, Monte Argentario "chiama" Orbetello per richiedere un patto strategico per il futuro del Canale. L’iniziativa parte dal Comune argentarino che, con una delibera di indirizzo politico, mira al raggiungimento di un accordo procedimentale tra i due enti per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime nel Canale di Santa Liberata. L’amministrazione guidata dal sindaco Arturo Cerulli quindi punta a uscire dall’impasse burocratica attraverso un accordo di cooperazione con il Comune di Orbetello. L’ente del promontorio richiede formalmente un incontro per affrontare le criticità di accesso dell’area, che riguardano... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Canale di Santa Liberata. Argentario chiama Orbetello: "Patto per le concessioni" Articoli correlati Santa Liberata. Finalmente soldi per il canaleORBETELLO Imboccatura di Santa Liberata: la Regione finanzia la riqualificazione. Ormeggi a Santa Liberata. Bando per l’assegnazione. Le tariffe sono invariateORBETELLO Ormeggi a canone agevolato, il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei posti barca dei pontili di Santa Liberata... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Canale di Santa Liberata Argentario... Temi più discussi: Canale di Santa Liberata. Argentario chiama Orbetello: Patto per le concessioni; Case confiscate alle mafie per l’emergenza abitativa: la proposta di Libera a Bologna; Agricoltura, via libera al bando da 15 milioni per i produttori di vino; Caduta libera: Sabato 14 marzo Video. Canale Santa Liberata, tutto da rifare: L’Amministrazione annulla il bandoORBETELLOTutto da rifare. Per affidare i servizi del canale di Santa Liberata, il Comune di Orbetello ha deciso di rivedere il bando, che era stato impugnato dalla società Biba Boats e sul quale si ... lanazione.it Santa Liberata. Finalmente soldi per il canaleORBETELLOImboccatura di Santa Liberata: la Regione finanzia la riqualificazione. Una notizia attesa per anni è finalmente arrivata a mettere la parola fine a una situazione di degrado e pericolo: ... lanazione.it Campi Flegrei. . IN DIRETTA DAL SANTUARIO DI S. GIUSTINO RUSSOLILLO TRASMETTIAMO IL SANTO ROSARIO A SEGUIRE LA SANTA MESSA - SEGUICI SUL CANALE 99 DEL DGT E SUL SITO WEB WWW.TVCAMPIFLEGREI.IT facebook