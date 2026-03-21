Hakan Calhanoglu si prepara a tornare in campo nella partita contro la Fiorentina. Dopo un periodo di infortunio, è di nuovo disponibile per la sfida, ma il suo futuro con l'Inter dipende anche dalla sua condizione fisica. La partita potrebbe rappresentare un momento chiave per chiarire il suo ruolo nella squadra. La partecipazione del centrocampista sarà decisa in base alle sue condizioni.

Inter News 24 Calhanoglu torna finalmente a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, ma il suo destino a Milano resta legato alla tenuta fisica. Il centrocampista turco è pronto a riprendersi il posto in mediana. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna dal Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu sarà della partita nel match contro la compagine viola, con la speranza che questo sia l’ultimo stop di un’annata travagliata. La stagione del numero 20 è stata infatti segnata da troppi infortuni che ne hanno condizionato la continuità, obbligando la società a riflessioni profonde. Calhanoglu tra la nazionale e gli obiettivi del club. L’agenda del calciatore è densa di impegni fondamentali per la carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu e il bivio nerazzurro: il rientro con la Fiorentina può sciogliere i dubbi sul futuro

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