Calciomercato Juve la sosta porterà un rinnovo | c’è il si di Luciano Spalletti

Durante la sosta del campionato, la Juventus si prepara a definire alcune questioni di mercato e rinnovi. Luciano Spalletti ha dato il suo consenso per un possibile rinnovo di contratto, mentre la società si concentra su operazioni che possano rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra sta lavorando per mettere a punto le strategie di mercato e rinnovamento.

Calciomercato Juve. La Juventus ha deciso di sfruttare la sosta del campionato come un vero e proprio laboratorio strategico, accelerando le operazioni necessarie per mettere le basi per la nuova stagione. In un momento in cui i riflettori del campo saranno spenti, la dirigenza bianconera lavorerà intensamente dietro le quinte per stabilizzare l’assetto tecnico. La priorità assoluta è stata individuata con chiarezza: blindare la guida della squadra per dare continuità a un progetto che mira a riportare il club ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Il tassello fondamentale di questo mosaico è senza dubbio il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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