Calciomercato Juve la sosta porterà un rinnovo | c’è il si di Luciano Spalletti

Calciomercato Juve. La Juventus ha deciso di sfruttare la sosta del campionato come un vero e proprio laboratorio strategico, accelerando le operazioni necessarie per mettere le basi per la nuova stagione. In un momento in cui i riflettori del campo saranno spenti, la dirigenza bianconera lavorerà intensamente dietro le quinte per stabilizzare l’assetto tecnico. La priorità assoluta è stata individuata con chiarezza: blindare la guida della squadra per dare continuità a un progetto che mira a riportare il club ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Il tassello fondamentale di questo mosaico è senza dubbio il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Temi più discussi: Calciomercato Juve, sognando Rudiger: perché il Bayern può aiutare i bianconeri; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Juventus, retroscena su Vlahovic; Milan, Goretzka e Gila le prima scelte per la prossima stagione. Mossa Juve per la porta: obiettivo Alisson.

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Calciomercato #Juve, sognando #Rudiger: perché il Bayern può aiutare i bianconeri x.com

Si accende il calciomercato della #Juve Rudiger, Senesi, Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Bernardo Silva, Zirkzee, Kolo Muani, Alisson, Vicario e De Gea nel mirino per l’estate L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRI facebook