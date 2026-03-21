Calciomercato Inter Romano conferma l’assalto a Vicario | l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime

Fabrizio Romano ha confermato che l’Inter sta puntando forte su Vicario come possibile sostituto di Sommer nel ruolo di portiere. Secondo quanto riferito, il club nerazzurro ha messo in cima alla lista dei desideri l’italiano, considerato il primo nome per rafforzare la rosa. Nei prossimi giorni, si attendono aggiornamenti sulle trattative e sui dettagli dell’eventuale accordo.

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