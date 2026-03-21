calciomercato inter palacios convocato nella nazionale argentina

Tomas Palacios è stato convocato dalla nazionale argentina durante il calciomercato di gennaio 2024. Nell’estate precedente, era stato preferito a Giovanni Leoni per un trasferimento all’Inter, ma ha giocato solo pochi minuti in due stagioni con il club nerazzurro. La sua esperienza a Monza si è conclusa con prestazioni considerate deludenti, confermando le difficoltà vissute nelle ultime settimane.

Preferito a Giovanni Leoni nell’estate del 2024, si è rivelato un vero flop di calciomercato: pochi minuti in due mezze stagioni con la maglia dell’ Inter, fu estremamente deludente anche l’esperienza a Monza di Tomas Palacios. Calciomercato, l’Inter e la strana parabola di Tomas Palacios Così a gennaio la società nerazzurra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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