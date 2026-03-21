Calciomercato Inter LIVE | pronto l’all-in su Vicario il Barcellona insiste per Bastoni

Sul calciomercato dell’Inter si susseguono diverse trattative: la società sta preparando un’offerta importante per il portiere Vicario, mentre il Barcellona ha manifestato interesse per il difensore Bastoni. La redazione di Inter News 24 tiene aggiornati i tifosi con le ultime indiscrezioni, incontri e affari conclusi in tempo reale. La sessione di mercato è ancora aperta e le trattative sono in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 21 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: pronto l’all-in su Vicario, il Barcellona insiste per Bastoni Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Mercato Inter, Liverpool su Dumfries: possibile derby con la Juventus per Norton-Cuffy Una selezione di notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, Chivu non si discute: pronto rinnovo oltre il 2027. Juventus e Milan su Lewandowski; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Inter avanti con Chivu a prescindere dal finale di stagione: pronto il rinnovo del contratto; Calhanoglu, rinnovo in standby: Galatasaray pronto, l’Inter abbassa le pretese. Calciomercato Inter, un club pronto a pagare la clausola di ThuramMarcus Thuram è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per Accomando l'Arsenal può pagare gli 85 milioni della clausola rescissoria ... interlive.it Calciomercato, proposta Inter: 50 milioni per la coppiaMarotta e Ausilio provano un doppio colpo in ottica calciomercato Inter: Stankovic e Ordonez dal Club Brugge per 50 milioni ... interlive.it #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com “L'Inter comincia a muovere i primi passi, in vista del calciomercato. Il DS Ausilio infatti, negli ultimi giorni è stato a Londra in occasione delle gare di Champions League. Tra i nomi monitorati per la porta resta quello di Guglielmo Vicario, per cui i dialoghi, con facebook