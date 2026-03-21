Calciomercato Inter Ausilio a Londra avrebbe proposto Thuram a 3 club di Premier

Dopo tre stagioni in nerazzurro, il futuro di Marcus Thuram torna a essere un tema concreto in casa Inter. L’attaccante francese, arrivato a parametro zero nell’estate 2023, aveva impressionato nella sua prima annata, risultando decisivo nella cavalcata verso la seconda stella. Nelle stagioni successive, però, il rendimento è stato più altalenante, senza quella continuità che aveva fatto la differenza. Calciomercato Inter, Ausilio si muove. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il destino dell’attaccante è ancora tutto da definire. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Piero Ausilio è volato a Londra, ufficialmente per assistere ad alcune gare di Champions League, ma anche per avviare i primi dialoghi di mercato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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