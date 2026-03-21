A giugno, i nomi di Vlahovic, Dybala e Lewandowski sono tra i più discussi nel calciomercato 2026, con contratti in scadenza. I telefoni dei dirigenti suonano incessantemente e le conversazioni tra procuratori si intensificano, tra voci e indiscrezioni. È il momento in cui si delineano i possibili trasferimenti e si fanno i primi passi ufficiali verso le prossime mosse di mercato.

Giugno è il mese in cui i telefoni non tacciono. Le chat si riempiono di spifferi, i procuratori misurano parole e silenzi. Le società pesano conti e ambizioni. In mezzo, un dato semplice: quando un contratto finisce, cambia il baricentro del potere. Top in bilico: tra scadenza e ultimatum. La lista dei “quasi liberi” accende il calciomercato 2022. C’è chi arriva davvero a fine accordo e chi usa la scadenza come leva. Paulo Dybala è il caso simbolo: intesa saltata con la Juventus, contratto al 30 giugno 2022, quindi firma a parametro zero con la Roma a luglio. Dato verificabile nei comunicati ufficiali dei club. Robert Lewandowski è un’altra storia. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Calciomercato 2026: Vlahovic, Dybala, Lewandowski tra i Top Player in Scadenza a Giugno

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