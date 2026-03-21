calcio terza categoria sangimignanese contro ancaiano spareggio da urlo

Nel campionato di terza categoria, si prepara uno spareggio tra la Sangimignanese e l'Ancaiano. La sfida tra le due squadre ha attirato l'attenzione di tifosi e appassionati, creando grande attesa in tutto il settore. La partita rappresenta un momento decisivo per le sorti di entrambe le formazioni, che si affrontano in un match che promette emozioni forti.

Grande trepidazione nei tre gironi del campionato di terza categoria in cui militano squadre senesi: nello scorso fine settimana, infatti, Monticchiello e Quercegrossa hanno conquistato il meritato salto in Seconda categoria, mentre domani si giocherà alle 15 sul campo delle Badesse l’attesissimo spareggio Ancaiano-Sangimignanese per definire il primo posto del girone senese! La vincente, ovviamente, sarà promossa, mentre la squadra sconfitta sarà comunque qualificata per la finale play-off, dove incontrerà la vincente di Meroni-San Rocco. Adrenalina a mille! Nel girone A di Arezzo, già dominato da uno straordinario Monticchiello, mancano tre giornate, interessantissime per la griglia play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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