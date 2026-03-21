Calcio Estero live Sky e NOW 20 - 22 Marzo 2026 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Dal 20 al 22 marzo, Sky e NOW trasmetteranno partite di calcio internazionale, includendo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese. Il weekend vedrà in campo diverse squadre di queste competizioni, con le partite disponibili in diretta streaming e su piattaforma satellitare.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20,a lunedì 22 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 31ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 21 con la sfida tra Bournemouth e Manchester United (Sky Sport Uno). Sabato in scena quattro partite:. su Digital-News.it Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 20, a lunedì 22 marzo in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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