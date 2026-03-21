Calcio a 5 | l’Italia femminile vince nettamente anche la seconda amichevole in Ungheria

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 ha disputato due amichevoli contro l’Ungheria a Budapest. Dopo aver perso la prima partita 0-9, le giocatrici italiane hanno ottenuto una vittoria nella seconda, conclusa con il punteggio di 2-6. La partita si è svolta al Vasas Sport Club, con le italiane che hanno conquistato il secondo risultato positivo consecutivo contro la stessa squadra.

Dopo lo 0-9 di un paio di giorni fa, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 fa il bis. Nella seconda amichevole contro l’Ungheria, al Al Vasas Sport Club di Budapest, Coppari e compagne si impongono questa volta con lo score di 2-6. LA CRONACA. La contesa si sblocca dopo due minuti: Renatinha avvia e conclude l’azione, nel mezzo la sponda di Mansueto, per lo 0-1 delle azzurre propiziato dalla conclusione dell’attaccante italo-brasiliana. Il match scorre rapidamente, sempre con le ragazze di Francesca Salvatore a dettare i ritmi. A poco più di otto minuti dall’intervallo, arriva il raddoppio sugli sviluppi di un corner: palla rimessa dentro da Renatinha, con De Siena lesta a deviare verso la porta magiara per lo 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: l’Italia femminile vince nettamente anche la seconda amichevole in Ungheria Articoli correlati Leggi anche: Calcio a 5: l’Italia femminile travolge l’Ungheria nella prima amichevole contro le magiare Leggi anche: Calcio a 5, le convocate dell’Italia per la doppia amichevole contro l’Ungheria: 17 giocatrici scelte da Francesca Salvatore Approfondimenti e contenuti su Calcio a 5 l'Italia femminile vince... Temi più discussi: Marche 2026, si alza il sipario sul maxi evento nella conferenza stampa di Ancona: i tabelloni delle Coppe Italia maschili di futsal; Finali di Coppa Italia Marche 2026: alla Mole Vanvitelliana, svelato il grande evento; Maxi evento 2026: Diaz-Ardea e Mistral Palermo-Bissuola le semifinali della Coppa Italia di Serie B. FOTOGALLERY e HIGHLIGHTS; Il palasport di Jesi di nuovo cornice delle finali di Coppa Italia di calcio a 5. Calcio a 5: l’Italia femminile travolge l’Ungheria nella prima amichevoleLa nazionale italiana femminile di calcio a 5 non sbaglia. Il primo test amichevole in Ungheria, contro la rappresentativa padrona di casa, finisce con un ... oasport.it Calcio a 5: L84, Capurso, Napoli e Sporting Sala Consilina vincono in Serie ALa prima parte della 24esima giornata della Serie A 2025-2025 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. In attesa delle gare di domani, in un ... oasport.it Chivu, nella conferenza pre-Fiorentina, riapre una parentesi sulle polemiche generate da Inter-Atalanta "Perché non ho parlato dopo la partita Lo abbiamo deciso per quello che è successo". "Io preferisco parlare sempre di calcio e non di alibi. Abbi facebook #Cremonese goal disallowed! #ParmaCremonese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com