Calafiori vota gli outfit dei compagni di Nazionale | c' è anche Gattuso!

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana, ha condiviso in un'intervista su Sportweek alcuni dettagli sulla sua esperienza a Londra, spiegando come trascorre le sue giornate e quali sono le sue passioni. Durante la conversazione, ha anche commentato gli outfit dei compagni di squadra, tra cui Gattuso. L'intervista completa è disponibile su YouTube.

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, ha raccontato ai microfoni di Sportweek la sua vita a Londra: guarda l'intervista completa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calafiori vota gli outfit dei compagni di Nazionale: c'è anche Gattuso! Articoli correlati Tifo, campo, struttura e difficoltà: Calafiori vota gli stadi della Premier LeagueDall'atmosfera di Old Trafford ai (pochi) tifosi del Manchester City: intervistato da Sportweek, Riccardo Calafiori ha dato un voto agli stadi più... Pre-convocati nazionale, Gattuso prepara gli spareggi: ci sono anche Chiesa e VerrattiFederico Chiesa e Marco Verratti potrebbero far parte della spedizione della nazionale italiana in vista della partita contro l’Irlanda del Nord e...