In un'intervista, il terzino italiano afferma che il Mondiale è alla portata della sua squadra e che, con il giusto spirito di gruppo, potrebbe competere anche in America. Parla anche di situazioni personali, come l’aver ricevuto un sms da un allenatore che lo ha messo fuori rosa. Oltre al calcio, si soffermano su temi come l’Inghilterra, i romanzi, la musica e le attività di svago.

Riccardo Calafiori ha messo il sole al centro della sua vita. Sin da piccolo ha imparato a vederlo anche quando non c’è, allontanando col pensiero quelle nuvole londinesi che da due anni accompagnano il suo risveglio. “Dell’Italia mi manca quello, più di ogni altra cosa”. A guardarlo bene, con quel look da surfista australiano, non si direbbe proprio: il sole sembra sbattergli addosso anche quando fuori diluvia da giorni. Riccardo ha appena 23 anni ma sa già vedere il bene lì dove gli altri vedono la rabbia, la paura e la pressione. Sorrideva dopo l’infortunio che poteva rovinargli la carriera quando aveva 16 anni. Non smetteva neppure dopo che la Roma, la sua squadra del cuore, gli comunicava con un Sms che era finito fuori rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calafiori: "Il Mondiale è alla nostra portata. Mou mi mise fuori rosa con un sms "

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