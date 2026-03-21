Cairo | La Milano-Sanremo è speciale per tutti E su Pogacar

Durante la Milano-Sanremo, che quest’anno è partita da Pavia, Urbano Cairo ha commentato l’evento sottolineando l’atmosfera molto vivace e la grande presenza di pubblico. In questa occasione ha anche parlato di Pogacar, senza fornire dettagli specifici, mantenendo un tono diretto e naturale. La corsa ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso, rendendo l’evento particolarmente significativo.

Le parole di Urbano Cairo nel corso della Milano-Sanremo, partita quest'anno da Pavia: "Atmosfera splendida, c'era tantissima gente. Questa è una Classica speciale che tutti vogliono cercare di vincere. Ma non è facile, anche per uno come Pogacar". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cairo: "La Milano-Sanremo è speciale per tutti". E su Pogacar... Articoli correlati Leggi anche: Milano-Sanremo sarà Van der Poel-Pogacar, ma occhio agli outsider: ecco tutti i favoriti Milano-Sanremo 2026: Tadej Pogacar staccherà tutti sulla Cipressa? Van der Poel può resistere. E Ganna…È la prima Classica Monumento della stagione, forse la più attesa, visto un pronostico che resta sempre aperto a svariate soluzioni (anche se, sulla... Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cairo La Milano Sanremo è speciale per... Temi più discussi: Milano-Sanremo: tutti gli eventi a Pavia in attesa della Classicissima; Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: Tadej, ecco come si vince; Ovada: passa la corsa ciclistica Milano-Sanremo; Milano-Sanremo, ecco le strade che verranno chiuse a Savona. Sabato 21 tornano la Milano-Sanremo e la Sanremo Women, gli orari dei passaggi sull’Aurelia nei comuni savonesiLiguria. Sono in programma sabato 21 marzo la 117esima edizione della Milano-Sanremo e la seconda edizione della Sanremo Woman. Le due corse ciclistiche prenderanno il via rispettivamente da Pavia e d ... ivg.it La storia, il percorso, i vincitori... tutto quello che c'è da sapere sulla Milano-SanremoSabato la partenza della Classicissima: si parte da Pavia per arrivare in via Roma a Sanremo, dopo 298 km. Dalla storia della prima edizione nel 1907 all'albo d'oro, ecco la guida completa alla corsa ... msn.com Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com