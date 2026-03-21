Durante la partita tra Cagliari e Napoli, Antonio Conte ha apportato modifiche alla formazione titolare, scegliendo una nuova disposizione per la trequarti con Kevin De Bruyne e Scott McTominay posizionati dietro Rasmus Hojlund, e inserendo due centrocampisti a fare da registi. Questa strategia è stata adottata nel corso del secondo tempo, con il tecnico che ha deciso di cambiare l’assetto iniziale.

Antonio Conte ha deciso di cambiare qualcosa nell’undici titolare del match tra Cagliari-Napoli. Una trequarti inedita, con Kevin De Bruyne e Scott McTominay dietro a Rasmus Hojlund, e un doppio ‘play’ a centrocampo. Insieme, infatti, Lobotka e Gilmour, a inizio stagione considerati uno la riserva dell’altro, ma ieri insieme dal 1?. Una scelta a sorpresa che nelle idee di Conte sarebbe però dovuta svolgersi in maniera diversa. Gilmour-Lobotka, l’idea dura solo 55?: il cambio di Conte in Cagliari-Napoli. Come riportato da Repubblica, non è piaciuto ad Antonio Conte l’apporto che hanno dato i due centrocampisti nel match di ieri. Impreciso Lobotka, autore anche di un pericoloso fallo già al quarto d’ora, e un distratto Gilmour, che perde diversi palloni semplici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, Conte boccia la sua idea: spiegato il cambio nel secondo tempo

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