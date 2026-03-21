Cade sempre in piedi per un motivo preciso | uno dei misteri dei gatti finalmente svelato

La scienza ha scoperto come i gatti riescano ad atterrare sempre sulle quattro zampe. Gli studiosi hanno analizzato il meccanismo biologico che permette a questi animali di mantenere l’equilibrio durante le cadute. La ricerca ha chiarito i dettagli di un fenomeno che da secoli affascina gli appassionati di felini e scienziati. Questo studio apre nuove prospettive sulla fisiologia dei gatti.

La scienza ha finalmente decodificato il meccanismo biologico che permette ai gatti di atterrare quasi sempre sulle quattro zampe, risolvendo un enigma fisico che durava da secoli. Uno studio condotto dall’Università di Yamaguchi, pubblicato sulla rivista The Anatomical Record, ha rivelato che il segreto risiede in una particolare asimmetria della colonna vertebrale, divisa tra una sezione toracica estremamente flessibile e una lombare rigida. Grazie a questa conformazione anatomica unica, i felini riescono a compiere una rotazione segmentata in aria che rispetta le leggi della fisica, trasformando una caduta libera in un atterraggio controllato e sicuro. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cade sempre in piedi per un motivo preciso: uno dei misteri dei gatti finalmente svelato Articoli correlati Tutti in piedi per Sinner: è uno dei suoi punti più belli di sempreTutto facile per Sinner contro Svrcina all'Indian Wells: l'azzurro vince in due set con il risultato netto di 6-1 6-1. Marvel porta uno dei personaggi più oscuri dei fumetti nel MCU (in uno dei migliori episodi TV di sempre)La nuova serie Marvel Wonder Man è riuscita in un’impresa tutt’altro che scontata: mettere d’accordo pubblico e critica. Geyik Avcs | Vahi Ormanda Balayan Macera | Efsane Deerslayer Hikayesi (Bölüm 1) - (Sesli Kitap) Una selezione di notizie su Cade sempre in piedi per un motivo... Temi più discussi: Perché i gatti riescono quasi sempre a cadere in piedi (ma rischiano ogni volta)?; Come fanno i gatti a cadere sempre in piedi; Perché i gatti riescono a cadere quasi sempre in piedi?; Come fanno i gatti ad atterrare sempre sulle zampe. Perché i gatti cadono sempre in piedi? - Focus.itDalla colonna vertebrale flessibile all'incredibile riflesso di raddrizzamento: così si spiega la capacità felina di sfidare la gravità, ma nonostante i riflessi record, i gatti corrono dei rischi. focus.it Come fanno i gatti a cadere sempre in piedi? La risposta arriva dopo 100 anniI gatti riescono a cadere quasi sempre in piedi? Cosa c’è di vero in una delle caratteristiche più leggendarie di questi felini ... dilei.it