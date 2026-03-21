Cadavere in un ex tiro al volo a San Basilio la vittima è Denis Rabbei | l'ipotesi di una lite finita male

Un cadavere è stato ritrovato in un ex tiro al volo a San Basilio. La vittima è un uomo di 37 anni, di nazionalità moldava, di nome Denis Rabbei. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni. La scena del ritrovamento si trova in un'area precedentemente utilizzata come tiro al volo.

Un cadavere è stato trovato in un ex tiro al volo a San Basilio: il corpo è di un 37enne moldavo, che si chiamava Denis Rabbei. Aveva traumi da corpo contundente, si fa strada l'ipotesi dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sarno, commerciante ucciso sotto gli occhi della figlia da tossicodipendente: ipotesi lite finita maleSi fanno più chiari i contorni dell'omicidio di Gaetano Russo, il commerciante 60enne ucciso nella notte a Sarno, all'interno del suo panificio. Leggi anche: San Basilio, picchia la compagna al culmine della lite Tutto quello che riguarda San Basilio Discussioni sull' argomento Cadavere in un casolare a San Basilio, sul corpo segni di violenza; Elia Rosa scomparso a Tor Marancia, è stato trovato senza vita: il tragico epilogo dopo mesi di ricerche e appelli. Macabro ritrovamento a San Basilio: corpo con segni di violenza in un casale, identificato un 37enne con precedentiIl corpo senza vita di un uomo è stato trovato all’interno di un casale abbandonato in via Giggi Spaducci, nella periferia est di Roma, ... msn.com Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma: ha segni di violenza, si indaga per omicidioUn uomo è stato trovato morto all'interno di un casolare di via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma. Il rinvenimento risale al primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo ed è avvenuto nella ... fanpage.it Un uomo è stato trovato morto all'interno di un casolare di via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma Sul corpo ci sono segni di violenza facebook Una Agorà della Gentilezza a San Basilio, nella periferia di Roma, per restituire decoro al quartiere e ai suoi abitanti. Leggi l’articolo di Lorena Crisafulli su l’Osservatote Romano. x.com