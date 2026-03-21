Una nuova strategia per gestire il guardaroba si basa su una regola matematica chiamata “costo per utilizzo”. Questa metodologia, sviluppata da professionisti della moda di New York, aiuta a decidere se tenere o meno un capo d’abbigliamento, offrendo un criterio oggettivo per evitare acquisti impulsivi. La regola si applica analizzando quanti volte si prevede di indossare un vestito rispetto al suo prezzo.

La gestione del guardaroba e la lotta agli acquisti impulsivi trovano oggi una soluzione scientifica nella regola del “costo per utilizzo” ( cost per wear ), una strategia analitica nata tra le esperte di moda di New York. Questo metodo permette di stabilire il valore reale di un vestito dividendo il suo prezzo d’acquisto per il numero di volte in cui viene effettivamente indossato, trasformando il decluttering da scelta emotiva a operazione logica. Applicare questa formula consente di ottimizzare gli spazi in casa e di ridurre drasticamente lo spreco economico e ambientale legato alla fast fashion. ragazza travolta dai vestiti (FreePik) Il concetto alla base di questa rivoluzione domestica è di una semplicità disarmante, eppure estremamente efficace per chiunque desideri un armadio più funzionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Butto o tengo? C’è una regola (matematica) per capire se tenere un capo d’abbigliamento o no

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