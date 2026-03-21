Budapest Festival Orchestra sul palco

Al Teatro alla Scala si esibisce di nuovo la Budapest Festival Orchestra, che torna sul palco dopo dieci anni. L'ultima volta ha eseguito la “Sinfonia n°3” di Mahler con il Coro di voci bianche. Questa sera, l'orchestra si presenta per un concerto che riprende il suo tradizionale repertorio sinfonico. La performance si svolge in una delle sale più prestigiose del panorama musicale.

Al Teatro alla Scala torna la Budapest Festival Orchestra, dopo dieci anni dall’ultima apparizione con la “ Sinfonia n°3 ” di Mahler con il Coro di voci bianche. Sul podio Iván Fischer ideatore e fondatore nel 1983 della celebre orchestra che spazia dal repertorio lirico al sinfonico, al pianoforte. Igor Levit, il grande pianista russo tedesco che di recente si è esibito per la stagione della Società del Quartetto di Milano. Questa sera alle 20, in programma di Sergej Prokof’ev “Ouverture su temi ebraici op. 34” scritto nel 1919 in un soggiorno del compositore russo negli Stati Uniti e destinato a Zimro un ensemble in esilio composto da clarinetto, quartetto d’archi e pianoforte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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