A Seoul si è tenuto il primo concerto dei BTS dopo tre anni e mezzo, attirando un vasto pubblico e trasmesso in diretta mondiale su Netflix. Durante l’evento, sono stati condivisi foto e video che mostrano la scena sul palco e l’entusiasmo dei fan. L’evento rappresenta un ritorno importante per il gruppo, che ha concluso la pausa con questa performance.

L’evento, BTS The Comeback Live – Arirang, disponibile su Netflix in esclusiva, precede appunto l’uscita del nuovo album Arirang con cui RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook fanno di nuovo capolino sulla scena mondiale, per conquistarla. Il progetto, diretto da Hamish Hamilton, ha incluso la presenza di 50 ballerini che si sono esibiti sul palco del Palazzo reale di Gyeongbokgung con i protagonisti della band. Questa performance, che ha incluso anche brani cult dei BTS, ha spaziato da brani come SWIM a Body to Body (il pezzo d’apertura dello spettacolo), da Dynamite a Like Animals, fondendo la musica tradizionale coreana a suoni più contemporanei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - BTS, il ritorno del decennio a Seoul: le foto e i video del concerto evento

Articoli correlati

BTS: Ritorno globale su Netflix tra concerto-evento “ARIRANG” e documentario esclusivo sul dietro le quinte.Il ritorno dei BTS si concretizza in un progetto narrativo globale che intreccia performance dal vivo e racconto dietro le quinte, culminando con...

Le foto e i video dell’imponente concerto dei BTS a SeulIl primo da tre anni e mezzo, in diretta mondiale, con decine di migliaia di persone dal vivo e misure di sicurezza eccezionali per la città Sabato...

Approfondimenti e contenuti su BTS il ritorno del decennio a Seoul le...

Temi più discussi: BTS The Comeback Live | Arirang, show di droni in attesa del concerto a Seoul in streaming anche su Netflix |; Fenomeno BTS, il ritorno dopo 4 anni: album, singolo e show a Seoul; Il ritorno dei BTS: centinaia di migliaia attesi a Seoul; Il 2026 è l'anno dei BTS: il ritorno dopo il servizio militare.

BTS, il ritorno del decennio a Seoul: le foto e i video del concerto eventoL’evento, BTS The Comeback Live – Arirang, disponibile su Netflix in esclusiva, precede appunto l’uscita del nuovo album Arirang con cui RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook fanno di nuovo ... vanityfair.it

Bts, in 100mila in piazza a Seoul per il ritorno dal vivo degli idoli del K-popC’erano 104.000 fan assiepati in Gwanghwamun Square, a Seoul, per assistere al ritorno dal vivo dei Bts, la boy band della Corea del Sud più famosa degli ultimi anni, per la prima volta insieme dal 20 ... repubblica.it

Dopo il concerto dei BTS a Seoul oggi, gli ARMY si sono offerti volontari per pulire l’intera area dalla spazzatura e detriti. Grazie a tutti coloro che sono rimasti per pulire dopo il concerto. Per sempre il miglior fandom! ©dalbitbangtan #BTSLIVE #BTS_ARI x.com

Il primo concerto della band coreana, in programma a Seoul, disponibile su Netflix dal 21 marzo facebook