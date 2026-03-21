Bruno Fernandes porta il Manchester United in vantaggio contro il Bournemouth prima che Cherries risponda

Il Manchester United è passato in vantaggio contro il Bournemouth grazie a un gol di Bruno Fernandes. La squadra avversaria ha poi risposto con una rete che ha pareggiato la partita. La gara si sta svolgendo in questa fase, con entrambe le squadre impegnate a cercare il vantaggio. La partita è in corso e il risultato è ancora in bilico.

2026-03-20 23:32:00 Ecco quanto riportato poco fa: Guarda il Manchester United e il Bournemouth scambiarsi colpi durante la partita di calcio del venerdì sera Bournemouth-Manchester United è entrato nel vivo nella seconda metà dell’incontro di venerdì sera in Premier League, con entrambe le squadre che hanno segnato nelle fasi finali. I Red Devils sono passati in vantaggio a 30 minuti dalla fine, dopo che una buona azione di Matheus Cunha ha visto il brasiliano vincere un rigore, dopo essere stato trascinato in area dopo aver battuto due maglie rosse. Il capitano Bruno Fernandes si fa avanti e con calma infila il dischetto nell’angolo più lontano, prima di allontanarsi per festeggiare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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