A Brufa, lungo la strada di Col di Mezzo, si trova un dosso che divide l'opinione dei residenti. Alcuni chiedono che venga sistemato, mentre altri si confrontano sulla sua presenza. La strada collega Torgiano e Ponte San Giovanni, attraversando il centro abitato. La questione del dosso diventa argomento di discussione tra chi vive nella zona.

Chiamatelo pure "il dosso della discordia". Siamo a Brufa, strada di Col di Mezzo che scende verso Torgiano da una parte e Ponte San Giovanni dall’altra. Qui alcuni abitanti della via alzano la voce per protestare per un dissuasore troppo alto che, a detta loro, finisce per creare pericoli alla viabilità e danni ai mezzi in transito. "Noi non vogliamo che il dosso venga tolto – sottolinea Rossella – ma che sia dolce, realizzato a norma. Con un dosso come questo, così alto e in catrame, si finisce solo per procurare danni alle nostre auto e ai nostri mezzi. Nell’arco di una giornata capita che passiamo qui sopra anche sei o otto volte, con le conseguenze che tutti voi immaginate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brufa, dosso della discordia. I residenti: "Sistematelo"

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