bruciori e irritazioni allarme nel deposito merci

A Civitanova Marche, nel deposito merci della zona industriale di Santa Maria Apparente, si sono verificati bruciore agli occhi, irritazioni e prurito al viso e alle mani durante le operazioni di scarico di un camion. L'episodio ha causato un allarme tra i lavoratori presenti, che hanno immediatamente segnalato le condizioni di disagio. La situazione è stata prontamente segnalata alle autorità competenti.

Civitanova Marche, 21 marzo 2026 – Bruciore e fastidio agli occhi e prurito al viso e alle mani mentre viene scaricata della merce dal cassone di un camion, scatta l’allarme in una ditta di spedizioni nella zona industriale di Santa Maria Apparente a Civitanova. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la mattinata e una parte del pomeriggio, per accertare se potessero esserci delle sostanze irritanti o inquinanti. Stando a quanto emerso alla fine, nel cassone dell’automezzo, il giorno prima, era stato spruzzato dello spray urticante. L’allarme è scattato in un capannone di via Pirelli. L’allarme è scattato in un capannone in via Pirelli, ieri mattina poco dopo le 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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