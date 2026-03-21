Braccio di Idzes in area arbitro fischia rigore | episodio in Juventus-Sassuolo

Durante la partita tra Juventus e Sassuolo, l’arbitro ha fischiato un rigore dopo un episodio in area di Idzes. L’episodio ha suscitato proteste e polemiche tra le squadre e i tifosi, con le proteste che sono state visibili nel corso del match. La partita si è disputata sabato 21 marzo, nella 30esima giornata di Serie A.

(Adnkronos) – Polemiche e proteste in Juventus-Sassuolo. Oggi, sabato 21 marzo, i bianconeri hanno ospitato i neroverdi nella 30esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. Nel finale di partita l'arbitro assegna un calcio di rigore alla squadra di Spalletti per un tocco di braccio di Idzes in area su colpo di testa di Vlahovic, scatenenando le proteste dei neroverdi di Grosso. Succede tutto all'85'. Un cross dalla sinistra trova la testa di Vlahovic, rientrato in campo dopo un lungo infortunio, che colpisce il pallone ma trova la deviazione di braccio di Idzes. Immediate le proteste bianconere, con l'arbitro Marchetti che lascia inizialmente correre ma viene richiamato dal Var. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Moviola Juve Sassuolo, dubbi sul rigore concesso per il fallo di mani di Idzes: l’episodio chiave del matchThuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma... Leggi anche: Cambiaso trattiene Ekkelenkamp, arbitro non fischia rigore: proteste in Udinese-Juventus Tutti gli aggiornamenti su Braccio di Idzes in area arbitro... Temi più discussi: Braccio Idzes su Vlahovic, giusto rigore? Proteste in Juventus-Sassuolo; Juve-Sassuolo, moviola: rigore dubbio. Idzes col braccio, ma viene trattenuto da Vlahovic?; Juventus-Sassuolo, polemiche sul rigore: per Marelli giusto punire il fallo di mano di Idzes su Vlahovic, il motivo; Pinamonti replica a Yildiz, Juventus e Sassuolo pareggiano 1-1. Braccio di Idzes in area, arbitro fischia rigore: episodio in Juventus-SassuoloPolemiche e proteste in Juventus-Sassuolo. Oggi, sabato 21 marzo, i bianconeri hanno ospitato i neroverdi nella 30esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da un episodio arbitrale. adnkronos.com Marelli su Juventus-Sassuolo: Rigore? Braccio di Idzes completamente fuori sagomaLuca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l'arbitraggio di Juventus-Sassuolo soffermandosi in particolare sull'episodio del rigore poi. tuttomercatoweb.com L'imbarazzo dei zerbini di Sky per ammettere che il rigore sia stato regalato. Serena che si limita a dire rigore caduto dal cielo, mentre Borghi si contorce con le parole, ammettendo di non aver trovato nessuna immagine dove si veda il tocco di braccio di Idzes, facebook Io impazzisco. Ma come si fa a sostenere che non sia in posizione "naturale" il braccio di Idzes Vlahovic salta pure lui e infatti anche il serbo ha le braccia larghe. Come puoi saltare altrimenti È un duello aereo, palla inaspettata e viene pure tenuto per la ma x.com