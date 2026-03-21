Botulino nel salmone | 4 familiari ricoverati d’urgenza

Quattro persone di una famiglia di Castel di Lama sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa di sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare grave. Le autorità hanno riscontrato la presenza di tossina botulinica nel salmone consumato, che potrebbe aver causato il malessere. La situazione è sotto controllo mentre si attendono ulteriori analisi.

Quattro membri di una famiglia di Castel di Lama sono ricoverati d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa di sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare grave. L’episodio, verificatosi oggi 21 marzo 2026 alle ore 14:14, coinvolge un prodotto a base di salmone acquistato presso un punto vendita Eurospin e successivamente ritirato per sospetta contaminazione da botulino. I quattro pazienti, composti da padre, madre e due bambini piccoli, hanno manifestato contemporaneamente vomito, diarrea e forti dolori addominali. La madre ha collegato i sintomi al consumo del prodotto dopo aver appreso dai media dell’avviso di ritiro emesso dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Botulino nel salmone: 4 familiari ricoverati d’urgenza Articoli correlati Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della saluteEurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone a causa della possibile presenza di clostridi... Sospetta intossicazione da botulino dopo aver mangiato salmone comprato al discount, intera famiglia in ospedaleAscoli, 21 marzo 2026 – Un’intera famiglia di Castel di Lama si trova in queste ore al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa di una...