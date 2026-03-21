bossi nessun cerimoniale ai funerali di pontida

Domani alle 12 si terranno i funerali di Umberto Bossi presso l’abbazia di San Giacomo a Pontida. La cerimonia non prevede alcun rito ufficiale né posti riservati ai partecipanti. La decisione di non organizzare un cerimoniale formale è stata comunicata in anticipo. La funzione si svolgerà senza particolari formalità o distinzione tra gli intervenuti.

I funerali di Umberto Bossi domani all’abbazia di San Giacomo a Pontida ore 12 non prevedono alcun cerimoniale, né posti riservati. Sarà una cerimonia semplice, non sono previsti interventi politici sul sagrato della Chiesa. All’uscita un coro degli alpini intonerà Va pensiero. La cerimonia sarà celebrata dall’abate del monastero di San Giacomo. L’organizzazione è affidata ad alcuni militanti della Lega con le indicazioni della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti. Gli unici posti riservati sono per la famiglia e per limitatissime alte cariche istituzionali. La cerimonia funebre è aperta e i posti in abbazia sono destinati ai partecipanti in maniera libera fino a esaurimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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