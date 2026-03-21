Il governatore Fontana ha definito Bossi come un rivoluzionario moderato, sottolineando il ruolo dell'ex leader nel dare voce al Nord e nel creare un nuovo modo di fare politica. La dichiarazione evidenzia il contributo di Bossi nel panorama politico, senza entrare in analisi o giudizi, limitandosi a riportare le parole del rappresentante istituzionale.

«Non solo siamo di fronte all'uomo che ha saputo dare voce al Nord, ma di chi ha, nei fatti, inventato, un nuovo modo di fare politica». Così Attilio Fontana ricorda Umberto Bossi, il fondatore della Lega. Perché ritiene il “Senatur” un maestro per chiunque si avvicini all'arte di governare? «Ci ha insegnato ad ascoltare la gente, i territori, quelle istanze che provengono dal basso e che hanno difficoltà ad arrivare nel palazzo. Ci ha sempre detto che il nostro compito è essere concreti, trovare una soluzione ai problemi. È questo lo spirito che ha contraddistinto un certo modo di impegnarsi per la cosa pubblica». Ha un ricordo particolare che vuole condividere? «Non dimenticherò mai le nostre cene. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bossi, il governatore Fontana: "Un rivoluzionario moderato"

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