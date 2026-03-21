Maura Locatelli, storica segretaria del Senatùr, ha raccontato che Bossi, definito un uomo buono, avrebbe detto: «Per il federalismo, mi alleerei col demonio». Ha inoltre ricordato di aver battuto a macchina il discorso sul Ribaltone e ha riferito che, al momento dell’elezione di Bossi, Andreotti gli avrebbe offerto denaro affinché ritirasse il simbolo del partito, proposta che sarebbe stata declinata.

Maura Locatelli, storica segretaria del Senatùr: «Battei a macchina il discorso del Ribaltone. Quando Umberto fu eletto, Andreotti gli offrì soldi per ritirare il simbolo: rifiutò». «Mi spiace non essere riuscita a salutarlo per l’ultima volta». Maura Locatelli ha una voce sottile e i ricordi teneri come fotografie di famiglia. È stata la segretaria di Umberto Bossi per 15 anni, quelli ruggenti e decisivi, quelli della Lega di lotta e di governo. Oggi chiude gli occhi e vede tutti i Bossi possibili: il segretario indaffarato, il politico scaltro, soprattutto l’uomo del popolo che ha saputo interpretare i sogni della gente del Nord senza cravatta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Bossi era un buono ma disse: per il federalismo, mi alleerei col demonio»

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