Bossi e la sua spiegazione della devolution | Lo Stato non può più fognattare

Da laverita.info 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2003, in un'intervista televisiva, il fondatore del Carroccio spiegò che le Regioni dovrebbero gestire in autonomia risorse e competenze, affermando che lo Stato non può più continuare a “fognattare” nelle questioni regionali. La sua dichiarazione si concentrò sulla necessità di un cambiamento nella distribuzione del potere tra enti centrali e territori.

Riproponiamo un’intervista realizzata da Maurizio Belpietro a Umberto Bossi nel 2003 per la trasmissione L’Antipatico in onda sulle reti Mediaset. All’epoca il leghista era ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione nel governo Berlusconi II. Ministro Bossi. Tremonti dice che la devolution non costerà nulla, invece la Confindustria parla di 34 miliardi di euro. Lei ha fatto i conti? Quanto ci costerà? «La devoluzione in sé riguarda solo il federalismo costituzionale. Sposta competenze dal centro alla periferia. Per quanto riguarda i costi, che non riguardano l’articolo 117 della Costituzione di cui stiamo parlando, ma il 119, effettivamente non costerà niente». 🔗 Leggi su Laverita.info

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