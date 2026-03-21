Nel 2003, in un'intervista televisiva, il fondatore del Carroccio spiegò che le Regioni dovrebbero gestire in autonomia risorse e competenze, affermando che lo Stato non può più continuare a “fognattare” nelle questioni regionali. La sua dichiarazione si concentrò sulla necessità di un cambiamento nella distribuzione del potere tra enti centrali e territori.

Riproponiamo un’intervista realizzata da Maurizio Belpietro a Umberto Bossi nel 2003 per la trasmissione L’Antipatico in onda sulle reti Mediaset. All’epoca il leghista era ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione nel governo Berlusconi II. Ministro Bossi. Tremonti dice che la devolution non costerà nulla, invece la Confindustria parla di 34 miliardi di euro. Lei ha fatto i conti? Quanto ci costerà? «La devoluzione in sé riguarda solo il federalismo costituzionale. Sposta competenze dal centro alla periferia. Per quanto riguarda i costi, che non riguardano l’articolo 117 della Costituzione di cui stiamo parlando, ma il 119, effettivamente non costerà niente». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bossi e la sua spiegazione della devolution: «Lo Stato non può più “fognattare”»

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È morto a Varese Umberto Bossi, aveva 84 anni. Segretario ma soprattutto leader indiscusso della Lega dal 1989, è colui che ideò il Carroccio. Noi avevamo raccontato come nel 2014 venne siglata una scrittura privata tra Umberto Bossi e Matteo Salvini. x.com