Borse europee in fumo 1.700 miliardi dall' inizio del conflitto in Medioriente

Le borse europee hanno perso circa 1.700 miliardi di euro dall’inizio del conflitto in Medioriente. La situazione si aggrava con l’avanzata via terra in Iran e l’invio di tre navi da guerra statunitensi nella regione. I mercati finanziari continuano a reagire alle tensioni in corso e alle operazioni militari in atto. La volatilità si mantiene elevata e le quotazioni continuano a oscillare.

Le ombre della guerra in Iran continuano a bruciare miliardi sulle Borse di tutto il mondo. Sulla scia di una nuova escalation via terra, con gli Stati Uniti che stanno mandando verso il Medioriente tre nuove navi da guerra con oltre 2.500 marines, l'Europa ha chiuso in rosso anche l'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib di Milano ha archiviato la seduta lasciando sul terreno l'1,9% a circa 42.840 punti, tornando ai livelli di novembre 2025. Stessa sorte anche per le altre principali Borse europee: il Dax di Francoforte ha ceduto il 2,23% e il Cac 40 di Parigi l'1,82%, mentre il Ftse 100 di Londra perde l'1,57%. In sole tre settimane, ovvero dall'inizio della guerra, lo Stoxx 600, ovvero l'indice che raccoglie le principali società quotate europee, ha subito un calo del 9,5%, mandando in fumo oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Borse europee, in fumo 1.700 miliardi dall'inizio del conflitto in Medioriente Articoli correlati Leggi anche: Trump: «Fuori le pa... ora le navi passino Hormuz». Gli Usa inviano altri 5mila soldati | Borse, in fumo 1.162 miliardi da inizio guerra Guerra in Iran, uccisi 200 bambini dall’inizio del conflitto: i dati provenienti dall’UNICEFL’escalation militare in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran sta causando un pesante tributo tra i civili, in particolare tra i più piccoli. Contenuti utili per approfondire Borse europee Temi più discussi: Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre; In due settimane di guerra in fumo 1.162 miliardi per le Borse europee; Borsa: l'Europa chiude pesante e manda in fumo 420 miliardi; Borse europee, in fumo 1.700 miliardi dall'inizio del conflitto in Medioriente. Le Borse europee chiudono in calo, in 3 settimane in fumo 1.700 miliardiLe Borse europee chiudono in calo mentre prosegue la guerra lunga in Medio Oriente. Le tensioni sullo stretto di Hormuz alimenta la corsa dei prezzi dell'energia, con il rischio di un aumento dell'inf ... ansa.it In due settimane di guerra in fumo 1.162 miliardi per le Borse europee(ANSA) - MILANO, 13 MAR - In due settimane di guerra le Borse europee hanno bruciato oltre 1.100 miliardi di euro di capitalizzazione. Lo stoxx ... notizie.tiscali.it I rinnovati timori di un’escalation via terra nella guerra in Iran pesano sulle Borse europee. Intanto, secondo gli analisti, la Fed potrebbe rinunciare a tagliare i tassi nel 2026. Petrolio Brent a 110 dollari e spread a 91 punti. Leggi qui: https://www.ilsole facebook I rinnovati timori di un’escalation via terra nella guerra in Iran pesano sulle Borse europee. Leggi qui: ilsole24ore.com/art/borse-asia… #Borse #mercati #finanza #IlSole24Ore x.com