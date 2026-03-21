Il bonus sport 2026 è una delle agevolazioni più attese dalle famiglie italiane, soprattutto da chi ha figli e deve coprire le spese delle attività sportive. Le prossime aperture sono in programma e interesseranno chi desidera richiedere il contributo per sostenere i costi delle discipline sportive. Chi intende usufruirne deve preparare la documentazione richiesta e seguire le procedure previste.

I bonus sport 2026 si confermano tra le agevolazioni più attese dalle famiglie, soprattutto per chi ha figli e deve affrontare i costi, spesso elevati, delle attività sportive. In questo momento molte delle principali misure risultano chiuse o in fase di aggiornamento, ma il quadro è tutt’altro che fermo: nei prossimi mesi sono previste nuove aperture e conviene arrivare preparati. Non si tratta solo di sapere quando usciranno i bandi, ma di capire in anticipo come funzionano e quali sono i requisiti richiesti. È proprio questo che permette di fare domanda in tempo e aumentare le possibilità di ottenere il contributo. Oggi il sistema dei bonus sport si divide sostanzialmente in due livelli: da una parte ci sono le misure nazionali, dall’altra quelle regionali o comunali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bonus sport 2026: prossime aperture in arrivo e cosa fare per non perderle

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