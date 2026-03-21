A Roma, le forze dell'ordine stanno eseguendo cinque perquisizioni nei confronti di persone associate a gruppi anarchici. Nel frattempo, si svolge un vertice al Viminale per coordinare le attività di indagine e sicurezza legate alla rete insurrezionalista. L'operazione segue una serie di interventi mirati a monitorare le attività di questi gruppi e a raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Al setaccio la rete anarchica. Cinque perquisizioni ad appartenenti alla galassia insurrezionalista sono state eseguite dalla Digos di Roma in relazione all'indagine sulla morte dei due anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, avvenuta ieri nel crollo del casolare al parco degli Acquedotti di Roma. Gli investigatori hanno sequestrato materiale d'area relativo all'ambiente anarchico che non sembrerebbe però collegato all'episodio. Sono inoltre state ascoltate due persone vicine ideologicamente alle vittime che non avrebbero però legami con l'azione che i due stavano progettando. I due erano legati al gruppo di Alfredo Cospito Fai - Federazione anarchica informale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bomba a Roma, caccia alla rete anarchica: perquisizioni e vertice al Viminale

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