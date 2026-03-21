Bollette carburanti e veleni | i contestati successi di Meloni

Ieri il 40% dei distributori di carburante non aveva ancora applicato il mini-sconto di 25 centesimi disposto dal governo, anche se era stato deciso d'urgenza. Nel frattempo, nelle ultime settimane, sono aumentate le contestazioni riguardo ai prezzi di bollette, carburanti e sostanze chimiche. La questione degli sconti e delle tariffe rimane al centro delle discussioni pubbliche e politiche.

Il caso La presidente del Consiglio rivendica l’appoggio della Commissione Ue sulle ricette del governo contro il caro-carburanti, ma gli ambientalisti smontano la narrazione. «Decreto bollette», è scontro a tutto campo con le opposizioni. Come il governo confonde le acque, senza esclusione di colpi Il caso La presidente del Consiglio rivendica l’appoggio della Commissione Ue sulle ricette del governo contro il caro-carburanti, ma gli ambientalisti smontano la narrazione. «Decreto bollette», è scontro a tutto campo con le opposizioni. Come il governo confonde le acque, senza esclusione di colpi Il 40% dei distributori ieri non aveva ancora applicato il mini-sconto elettorale da 25 centesimi sui carburanti disposto d’urgenza dal governo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Bollette, carburanti e veleni: i contestati successi di Meloni Articoli correlati Guerra in Iran, ipotesi di aumenti per bollette, alimentari e carburanti. Cna: "Effetti negativi modello Covid"Per le imprese i potenziali rischi sono tanti in particolare meno esportazione e difficoltà nel reperire liquidità a prezzi abbordabili dalle banche. Luce, gas e carburanti 2026: nuova ondata di aumenti dei prezzi su bollette e materie primeIl tema dell'aumento bollette in Italia continua a pesare sui bilanci delle famiglie. Con la Manovra 2026 le accise sul diesel saliranno. Complimenti Meloni, un altro traguardo mancato! Contenuti utili per approfondire Bollette carburanti e veleni i... Discussioni sull' argomento Frosinone, l'allarme dei costruttori: Rincari dei materiali, serve intervento urgente; Frosinone, onorificenza a Chiara Amirante della comunità Nuovi Orizzonti. Confesercenti, rischio stangata da 6,9 miliardi da carburanti e 7,1 da bollette (2)Serve anche - dice ancora il presidente di Confesercenti - mettere mano in modo strutturale alla fiscalità sull'energia: i rincari si scaricano infatti su un comparto già gravato da un peso fiscale e ... ansa.it Confesercenti: 'Rischio stangata da 6,9 miliardi dai carburanti e 7,1 dalle bollette'Con i rincari per carburanti, elettricità e gas il rischio è di una stangata da 14 miliardi, con circa 6,9 miliardi di rincari dai carburanti e 7,1 miliardi dalle bollette, un aggravio che ... ansa.it Arriva il nuovo bonus bollette da 115 euro, lo sconto applicato automaticamente nelle bollette. A chi spetta: https://fanpa.ge/rR8Fs - facebook.com facebook Dallo stretching di Orban al rinvio sul caro-bollette: così l’Ue fa un altro slalom tra le crisi x.com