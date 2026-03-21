Il consigliere comunale di opposizione ha annunciato che voterà contro il bilancio di previsione 2026-2028, evidenziando la necessità di introdurre nuove entrate strutturali per garantire la sostenibilità finanziaria. La sua posizione si basa su una valutazione delle prospettive future dei conti dell’Ente, senza entrare nel merito di altri aspetti della proposta.

Tarantini Time Quotidiano Il consigliere comunale di opposizione Francesco Tacente ha annunciato il proprio voto contrario al bilancio di previsione 2026–2028, motivandolo con una valutazione politica legata soprattutto alle prospettive future dei conti dell’Ente. “Questo bilancio – dichiara – presenta segnali di allerta che un amministratore attento non può ignorare: rigidità della spesa, margini ridotti e un equilibrio che si regge anche su entrate non strutturali. Il problema non è oggi, ma i prossimi anni: senza un cambio di rotta rischiamo di non reggere gli equilibri”. Al centro dell’intervento, la necessità di avviare una strategia concreta per aumentare le entrate strutturali del Comune. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bilancio di previsione, Tacente annuncia voto contrario: “Servono nuove entrate strutturali”

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