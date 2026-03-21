Nella gara di biathlon a Oslo Holmenkollen, Laegreid ha battuto Perrot al fotofinish nella pursuit di 12,5 km. Tre atleti italiani sono arrivati a punti nella competizione.

Serve il fotofinish per decretare il vincitore della 12.5 km pursuit maschile di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: il norvegese Sturla Holm Laegreid beffa per una questione di millimetri il transalpino Eric Perrot, che porta a casa anche la graduatoria di specialità. In casa Italia a punti Lukas Hofer, 23°, Didier Bionaz, 26°, e Patrick Braunhofer, 33°, mentre resta fuori dalla top 40 Nicola Romanin, 49°. Successo in volata per il norvegese, che chiude con lo stesso tempo al decimo del francese: sia Sturla Holm Laegreid che Eric Perrot fanno 2020 al tiro e creano il vuoto alle loro spalle, tagliando il traguardo in 30’31?4, ma la fotografia sul filo di lana premia il padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Laegreid batte Perrot al fotofinish nella pursuit di Oslo. Tre azzurri a punti

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